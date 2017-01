Jetzt hat die NOAA erste Bilder von GOES-16 veröffentlicht. Und sie zeigen die Erde so scharf, wie wir sie bisher noch nicht gesehen haben. “Aber das sind nicht nur ein paar scharfe Bilder“, so Louis W. Uccellini, der Direktor des NOAA Wetterdienstes. “Das ist die Zukunft der Wetterbeobachtung und -vorhersage.“ Genauer, schneller, sicherer - die NOAA erhofft sich dadurch natürlich auch eine bessere Unwettervorhersage bei Tornados und Hurricanes. Der Satellit ist in der Lage, alle 15 Minuten ein Bild des gesamten Globus zu liefern, so die NOAA. Fünf Mal schneller als bisher und vier Mal höher aufgelöst.