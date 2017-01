Das Ergebnis war eindeutig: Als Münchner Mediziner in den 80ern die Gesundheit von Saunagängern mit der von Nicht-Saunierern verglichen, stellten die Forscher fest: Nach drei Monaten regelmäßiger Schwitzbäder bekamen die Versuchspersonen nur noch halb so oft eine Erkältung wie diejenigen, die nicht in die Sauna gingen. Seitdem haben weitere Studien die positiven Effekte des Schwitzens immer wieder bestätigt.