Die Empfehlungen für die Schaltsekunden kommen aus Deutschland. Denn der IERS - der Internationale Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme - hat seinen Sitz in Frankfurt /M., im Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. Bereits seit 1899 kümmert er sich um die Messung der Erdrotation. Angefangen mit fünf Stationen auf der ganzen Welt hat der Dienst seit den 1970er-Jahren die Messungen auf Satelliten umgestellt. 1972 gab es die ersten Schaltsekunden - damals wurden gleich zehn eingefügt. Danach einigte man sich international auf einzelne Schaltsekunden, die 27. erleben wir in der Silvesternacht. "Die Erde dreht sich ungleichmäßig schnell", erklärt Andreas Bauch von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. "Deshalb findet auch die Schaltsekunde nicht regelmäßig statt."

Damit die Uhren in Deutschland auch nach der Schaltsekunde richtig ticken, sendet die PTB über einen Sender ein Signal an alle Funkuhren. Das sorgt dafür, dass in der Nacht Millionen Uhren automatisch um eine Sekunde zurückspringen. Auch die Zeitsignale, die per Telefon und Internet verbreitet werden, berücksichtigen die Schaltsekunde.