Was ist eine Schlafanalysen-App? Die App zeichnet unser Schlafverhalten auf, indem wir das Handy über Nacht in Kopfnähe platzieren. Die so gesammelten Daten zeigen uns, wie wir schlafen. Wie viele Leicht- und Tiefschlafphasen wir durchmachen und wie lange sie dauern. Die aufgezeichneten Daten werden mit dem abgeglichen, was in Schlaflabors erforscht wurde: Wie ein gesunder und erholsamer Schlaf verlaufen soll. Das gibt uns die Möglichkeit, unser eigenes Schlafverhalten zu optimieren. Zum Beispiel dadurch, dass er wir zu anderen Zeiten zu Bett geht oder uns insgesamt mehr Zeit zum Schlafen nehmen. Diese Apps gibt es von unterschiedlichen Anbietern für alle gängigen Betriebssysteme. Viele sind kostenfrei, gegen Aufpreis sind weitere Zusatzfunktionen verfügbar. Alle werben damit, in Zusammenarbeit mit Medizinern und Testpersonen entwickelt worden zu sein.