In einer Studie haben Wissenschaftler der Tufts University in Boston 818 Erwachsene genetisch untersucht. Sie betrachteten dabei besonders Genvarianten, die bereits dafür bekannt sind, unsere Psyche und unser Verhalten zu beeinflussen - also unsere Neigung zu Stress, Depressionen, Impulsivität, aber auch zu Fettleibigkeit und abnormalem Essverhalten. Außerdem dokumentierten die Forscher die Ernährungsweise der Testpersonen in Fragebögen, um diese mit den festgestellten Genvarianten abzugleichen. Das Ergebnis: besonders das Gen "FTO" scheint zu programmieren, was wir am liebsten essen.