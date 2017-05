Immer weniger Schwalben - auch die Naturschutzorganistation NABU hat diesen Trend beobachtet. Seit über zehn Jahren zählen Hobbyornithologen und Freiwillige die Vögel in Deutschlands Gärten. So auch an diesem Wochenende bei der "Stunde der Gartenvögel" , bei der jeder mitmachen kann. Diese Zählung ergab, dass in den letzten Jahren rund 40 Prozent weniger Schwalben beobachtet wurden. Die Rauchschwalben sind aber nicht die einzige Vogelart bei uns, um die wir uns Sorgen machen müssen. Die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen ergab, dass in den letzten Jahrzehnetn hunderte Millionen Brutpaare in Euorpa verloren gingen.