Wie kann die globale Gesundheitsversorgung verbessert werden? Für ihre Empfehlungen an die Politiker der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer mussten Wissenschaftler die Positionen von 20 nationalen Wissenschaftsakademien zusammenbringen, darunter Einrichtungen so verschiedener Staaten wie Japan, den USA, Deutschland, Argentinien, Brasilien, Indien bis hin zu Indonesien oder Saudi Arabien. Die Aufgabe war nicht einfach, denn die jeweiligen Probleme mit Krankheiten und Gesundheitsversorgung sind extrem unterschiedlich.

Trotzdem ist ein gemeinsames Papier zustande gekommen, wie die globale Gesundheitssituation grundlegend verbessern werden soll. Am Mittwoch nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel die Empfehlungen in Halle entgegen. Sie unterstrich die Bedeutung der Wissenschaft als Entscheidungshilfe für die Politik. "In einer eng vernetzten Welt brauchen wir mehr denn je Antworten, die auch in sich stimmig sind und die sich in ihren Wirkungen nicht gegenseitig beeinträchtigen. Globale Fragen benötigen Globale Antworten", so die deutsche Regierungschefin.