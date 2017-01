Holocaust Gedenktag Shlomo Graber erzählt zum letzten Mal vom Überleben in der Hölle

Hauptinhalt

Shlomo Graber hat drei Konzentrationslager und den Todesmarsch von Görlitz überlebt. In seinen Vorträgen erzählt er unter anderem in Schulen davon - am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, zum letzten Mal. Wir haben mit ihm gesprochen und einen seiner letzten Auftritte gefilmt. Denn seine Botschaft ist aktueller denn je: Meinen Hass bekommt ihr nicht.