Man kann das an sich selbst beobachten, zum Beispiel, wenn man sich in einem Gespräch befindet. Auf einmal kommt einem ein Gedanke und man kann nicht mehr richtig zuhören. Dann verpasst man das Gespräch. Oder beim Lesen: Man fängt an, nur noch mit dem Auge die Zeilen zu überfliegen. Irgendwann kommt man am Ende der Seite an und weiß gar nicht mehr so richtig, was hat man eigentlich gelesen.