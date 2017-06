Bei einem Erkundungsflug entdeckte der Luftbildarchäologe Otto Braasch 1991 am nordwestlichen Ortsrand von Goseck in Sachsen-Anhalt ringförmige Bodenverfärbungen. 1999 zeigten erneute Luftaufnahmen und geomagnetische Untersuchungen den gesamten Umfang dessen, was heute als Kreisgrabenanlage von Goseck bekannt ist. Die Ausgrabungen dauerten von 2002 bis 2004 und förderten das wohl bislang älteste entdeckte Sonnenobservatorium der Welt zu Tage. Lange war die ursprüngliche Bestimmung dieser Bauwerke umstritten. Inzwischen lassen die Forschungsergebnisse aber vor allem einen Schluss zu: Es handelt sich offenbar um Kultplätze, an denen der Lauf der Jahrezeiten zeitlich bestimmt wurde. Und zwar so: