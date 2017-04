Dank seiner Zusammensetzung hat der Spargel bei (fast) jedem Ernährungstrend die Nase vorn, ganz gleich ob vegetarisch, vegan und vor allem low fat und low carb! Mit gerade mal 0,1 Prozent Fett, 0,3 Prozent Zucker und 2 Prozent Kohlehydraten perfekt für die Bikinidiät! Der Rest der weißen oder grünen Stangen besteht aus Wasser, Ballaststoffen und ein paar Stickstoffverbindungen. Und denen haben wir offenbar all die kleinen Wunder zu verdanken, die der Spargel bei uns vollbringt - ganz gleich ob nachgewiesen oder nur gefühlt: Er beruhigt, steigert die Potenz und wirkt harntreibend und damit auch gleich entgiftend. Denn seit 30 Jahren weiß man, dass mit dem Verzehr von Spargel Schwefelverbindungen abgebaut und ausgeschieden werden. Und das ist es dann auch, was so streng riecht! Aber nicht bei allen, wie Forscher herausgefunden haben. Je nach genetischer Veranlagung entstehen bei nur etwa jedem zweiten Menschen diese Schwefelverbindungen, und damit auch der Geruch.