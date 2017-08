80 Milliarden Euro weltweit – darauf schätzten Analysten derzeit den Markt für Computerspiele, bis 2020 soll er auf 103 Milliarden anwachsen. Allein in Deutschland wurden 2016 rund 3,5 Milliarden Euro im Bereich Games umgesetzt, so die Experten der holländischen Agentur Newzoo, die den Spielemarkt seit Jahren untersuchen. Zum Vergleich: 2014 waren es knapp 2 Millionen Euro. Computerspiele sind eine Wachstumsbranche, die ständig Nachwuchs sucht. Als eine der ersten Universitäten Deutschlands hatte die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg das bereits vor 20 Jahren erkannt.

Trendsetter Uni Magdeburg

Das Team der Computerspiele-Firma "Silver Seed Games" Bildrechte: Thomas Schwarz/Silver Seed Games Seit 1996 gibt es an der Uni Magdeburg den Studiengang Computervisualistik. Dessen Schwerpunkt: Wie macht man aus Daten und Prozessen Grafiken und Bilder? Eine Grundfrage bei der Spielenetwicklung. Damit können die Absolventen Grafik-Editor bei der New York Times werden, in der Krebsforschung arbeiten oder eine eigene Spielefirma gründen, wie Enrico Gebert, der seinen Master in Computervisualistik an der OvGU gemacht hat. Sie heißt "silver seed games", hat gerade ihren dritten Geburtstag gefeiert und sitzt in Magdeburg. Der Studiengang wird außer in Magdeburg auch an der Universität Koblenz-Landau und der Hochschule Hamm-Lippstadt angeboten.

Mittweidas Medien-Frauen

Bildrechte: © Koelnmesse GmbH In Mittweida wird seit 2011 professioneller Spielen-Nachwuchs ausgebildet – in Medieninformatik und interaktiven Entertainment. Das klingt vielleicht nicht so sexy wie Game-Design, kann aber das Gleiche. Das beweisen die Studenten gerade selbst auf der Gamescom in Köln, wo sie eigene Spiele präsentieren. 36 Absolventen gab es bisher, darunter 10 Frauen. Und die fanden Jobs als Designer bei Spielefirmen, aber auch in der Automobilindustrie. Der Frauenanteil hat sich inzwischen noch vergrößert. Von den derzeit 158 Studierenden sind nur 56 Männer. Wer sich davon (oder den anderen 55 Studiengängen) ein Bild machen möchte, der hat am 11. Januar 2018 beim Studieninformationstag in Mittweida die Möglichkeit. Freie Plätze gibt es wieder ab dem Wintersemester 2018, Bewerbungsschluss ist im Juli 2018. Medieninformatiker sind kreativ, flexibel, interaktiv, professionell - das sind zumindest die Schlagworte der Hochschule für den Studiengang.

Entwickler-Hotspot Bayern

Bayern ist, was Ausbildung zum Computerspiele-Entwickler angeht, ein echter Hotspot. Die TU Würzburg und die TU München haben jeweils einen Bachelor-Studiengang „Games-Engeneering“ im Angebot. Die Universität Bayreuth bietet seit dem vergangenen Jahr sogar einen Masterstudiengang "Computerspielwissenschaften". Die Studierenden sollen sich dabei wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen aber auch selbst Spiele entwickeln. Auch E-Sport - also der elektronische Sport, bei dem die Spieler am Rechner gegeneinander antreten - ist an der Uni ein großes Thema. Die Studenten haben 2014 das erste deutsche Hochschulteam gegründet und laden im September zu einer wissenschaftlichen Konferenz zum Thema E-Sport ein.