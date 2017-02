Frankfurt am Main, wo bereits 720.000 Einwohner leben, wächst jedes Jahr um die Größe einer Kleinstadt mit 15.000 Bewohnern. Der angespannte Wohnungsmarkt mit explodierenden Mieten, aber auch der Mangel an Kinderbetreuungsplätzen treibt vor allem junge Familien ins Umland. In Städten mit besonders hohen Mieten wie Stuttgart oder München beobachten Forscher eine Trendumkehr: Zum ersten Mal seit der Jahrtausendwende zogen 2014 von der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen mehr Menschen aus den Städten aus, als hinein. "Angesichts explodierender Mieten und Immobilienpreise können weniger Familien ihre Wohnungswünsche in der Großstadt realisieren“, sagt Antonia Milbert, Regionalforscherin am Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn. Von dieser Entwicklung profitieren wiederum Kleinstädte im sogenannten Speckgürtel großer Städte, wo wohnen weniger kostet.

Im Gegensatz dazu stehen Gebiete fernab der Großstädte, in der sogenannten Peripherie. Dort ist die Schrumpfung nun in vollem Gang. Der Bevölkerungsforscher Sebastian Klüsener spricht von "selektiver Abwanderung“. Betroffen sind Landstriche im Osten wie im Westen, in Nordhessen und der Lausitz, aber auch strukturschwache Städte wie Marl und Bottrop im Ruhrgebiet oder Brandenburg an der Havel. "Oft gehen die Aktiven, besser Gebildeten zuerst, was Abwärtstendenzen weiter verstärken kann“, sagt Klüsener, der am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock tätig ist. Wenn Kommunen gut ausgebildete Arbeitskräfte mit hohen Einkommen verlieren, sinken auch ihre Steuereinnahmen. Weniger Geld führt zu weniger Investitionen, was die betroffenen Orte wiederum weniger attraktiv macht.