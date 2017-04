Wie baut man Städte auf anderen Planeten? Man nimmt die Rohstoffe, die dort verfügbar sind. Darüber sind sich Wissenschaftler schon länger einig. Und beim Mars ist es der eisenoxidhaltige Boden, der zum Baustoff für die Häuser möglicher Siedler werden könnte. Denn unter Druck lässt er sich zu einem tragfähigen Material verarbeiten, das haben US-Forscher in Tests herausgefunden. Die Eisenoxid-Partikel verhalten sich unter hohem Druck wie eine Art Kraftkleber, so das Team um Yu Qiao von der University of California in San Diego im Fachmagazin "Scientific Reports“.