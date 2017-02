Das erste Himmelsereignis im Februar ist ohne Zweifel die ISS. Jeden Abend wird sie mit bloßem Auge zu erkennen sein, wenn das Wetter mitspielt. Wegen ihrer Größe (110m x 100m x 30m) kann sie sehr viel Sonnenlicht reflektieren. Deshalb ist sie nach Sonnenuntergang gut zu sehen. Bereits am 1. Februar kurz nach 19 Uhr lohnt ein Blick nach Südwesten. Denn von dort kommt sie mit 27.600 km/h angeflogen. Per Astroviewer kann man für jeden Ort herausfinden, wann die ISS wo auftaucht und wie lange sie zu sehen ist.

Noch heller strahlt am frühen Abendhimmel in diesen Tagen nur die Venus. Schon kurz nach Sonnenuntergang kann man sie als Lichtpünktchen hoch im Südwesten ausmachen. Mit Einbruch der Dunkelheit wird unser innerer Nachbarplanet zu einem hell strahlenden, unübersehbaren Gestirn. Mitte Februar strahlt Venus mit maximaler Helligkeit. Vier Wochen später wird sie sich rasch vom Abendhimmel verabschieden. Ende März wird sie dann als Morgenstern vor Sonnenaufgang tief am Osthimmel erscheinen.