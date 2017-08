Unter freiem Himmel gilt: Höchstens 40 Mikrogramm Stickoxid pro Raummeter Luft. Das ist der offizielle EU-Grenzwert, im Jahresmittel. Bei Schweißarbeiten in einer Fabrikhalle dagegen sind bis zu 950 Mikrogramm pro Raummeter Luft erlaubt, also 24 Mal mehr Stickoxid. Das klingt widersprüchlich - einerseits gilt eine große Menge an Stickoxid über einen langen Zeitraum als harmlos, dagegen eine niedrigere Menge auf kurze Dauer als tödliche Gefahr. Wie erklärt sich dieser Widerspruch?