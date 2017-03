Es sind die Genießer, die am gesündesten essen. Genuss setzt offenbar Stoffe frei, die Angst lösend wirken und beruhigen. Und Genuss bewahrt vor Maßlosigkeit, weil man bewusster, aufmerksamer, mit allen Sinnen isst. Es kommt also wahrscheinlich nicht nur auf die Inhaltsstoffe an. Sondern auch auf das Wie, die Stimmung, die Umgebung oder sogar das Gefühl, die Lebensmittel selbst angebaut zu haben. Man sollte beim Essen also darauf achten, was einem gut tut, womit man sich wohl fühlt. "Man sollte nicht anfangen, das Essen so stark zu theoretisieren und versuchen, sich in ein Muster zu pressen", rät Volkhardt.