Jeder Mensch definiert Glück anders. Für die UN-Vollversammlung bedeutet es soziales und ökologisches Wohlbefinden sowie Zufriedenheit. Um das zu fördern wurde 2012 der Tag des Glücks für den 20. März ausgerufen – auf Bestreben des kleinen asiatischen Landes Bhutan. Bereits seit den 1970er Jahren gibt es dort eine innenpolitische Zielsetzung, die das nationale Glück über das Brutto-Inlandsprodukt stellt. Der Tag des Glücks soll die Gesellschaften für einen Diskurs über die Frage motivieren, was sie glücklich machen würde und wie das gegebenenfalls erreicht werden kann.



Mit diesen Fragen setzt sich auch die Glücksforschung auseinander. Soziologen und Psychologen beschäftigen sich hier allerdings mit unserem individuellen, subjektiven Wohlbefinden. Objektive Antworten auf die Frage, was Glück ist, können nämlich gar nicht gefunden werden, erklärt Professor Manfred Spitzer von der Psychiatrischen Klinik in Ulm.

Man kann die Menschen fragen, man kann auch versuchen das naturwissenschaftlich einzugrenzen. Was passiert zum Beispiel im Kopf, wenn jemand Glücksempfindungen hat. Man kann fragen, warum hat man die, wie funktionieren die. Aber das ist wie mit dem blauen Himmel auch. Wenn sie farbenblind sind, nützen Ihnen alle wissenschaftlichen oder unwissenschaftlichen Dinge gar nix. Dann wissen sie auch nicht, was der blaue Himmel ist. Glück muss man zuersteinmal erleben und dann weiß man, was das ist. Prof. Manfred Spitzer, Psychiatrische Klinik Ulm

Ostdeutsche immer zufriedener Die Menschen in Deutschland sind einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) mit ihrer Lebenssituation so zufrieden wie nie seit der Wiedervereinigung. Grund für den Anstieg der Zufriedenheit ist der Aufholprozess in Ostdeutschland, heißt es weiter. Allerdings liege das im Osten gemessene Glücksgefühl trotzdem noch unter dem westdeutschen Niveau. Auf einer Skala von null bis zehn Punkten lag der Zufriedenheitswert im Jahr 2015 bei 7,6 Punkten. Seinen Tiefstpunkt hatte er 2004 mit 6,9 Punkten erreicht.



Die Daten stammen aus der der repräsentativen Langzeitstudie Sozio-oekonomisches Panel (SOEP). Das ist laut DIW die größte und am längsten laufende multidisziplinäre Langzeitstudie in Deutschland. Für das SOEP werden seit 1984 jedes Jahr vom Umfrageinstitut Kantar Public mehrere tausend Menschen befragt. Zurzeit sind es etwa 30.000 Befragte in etwa 15.000 Haushalten. Die Daten des SOEP geben unter anderem Auskunft über Persönlichkeitsmerkmale, Bildung, Gesundheit, Einkommen, Erwerbstätigkeit und Lebenszufriedenheit.

Was macht wirklich glücklich?

Das Wichtigste sind wahrscheinlich die Sozialkontakte. Von der Gemeinschaft - das wissen wir auch - können wir nie genug kriegen. Wir freuen uns, wenn wir zusammen sind mit netten anderen Menschen. Und das hört nie auf. Prof. Manfred Spitzer, Psychiatrische Klinik Ulm

Doch auch unsere Umgebung hat einen deutlichen Einfluss auf unser Wohlbefinden: Bewegung und natürliche Umgebung, Wald, Bäume und Wiesen können unser Glücksgefühl positiv beeinflussen. Im "World Book of Happiness“ zählen Forscher außerdem diese Faktoren für Glück auf: eine stabile Liebesbeziehung, Gesundheit, ein den eigenen Fähigkeiten entsprechender Beruf, Freunde, Kinder und Geld für Grundbedürfnisse.

So macht auch Geld glücklich

Unter gewissen Umständen kann Geld aber tatsächlich glücklicher machen. Mehrere Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass es glücklicher macht, Geld für andere auszugeben. Wenn man jedoch Geld für sich selbst ausgibt, wird man nicht glücklicher, aber auch nicht trauriger – zumindest, wenn es sich um Sachwerte handelt. Denn, wer sich selbst mit Geld eine Freude machen will, sollte in Erlebnisse investieren, rät Professor Spitzer:

Wenn Sie aber eine Party schmeißen oder eine Reise machen - am besten mit ihrer ganzen Familie. Diese Reise wird in ihrem Kopf immer schöner. Sie kennen ja die rosarote Brille für Vergangenes. Das heißt, es verstaubt nicht, es verrostet nicht, es wird immer besser über die Zeit. Deswegen trägt es zu ihrem Lebenglück langfristig immer mehr bei. Und dann haben sie die Chance, dass ihnen das ausgegebene Geld auch ein bisschen Glück bringt. Prof. Manfred Spitzer, Psychiatrische Klinik Ulm

Der Lottogewinn auf dem Konto allein sorgt also nicht für das große Lebensglück. Er verschafft vielleicht Sicherheit, Einfluss und Macht aber nicht unbedingt Glück. Das zeigen nicht nur Erfahrungsberichte sondern auch wissenschaftliche Untersuchungen. Denn wenn man mehr Geld hat, dann passt man seine Erwartungen nach oben an, erklärt Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel. "Das größere Einkommen ist letztlich genauso wie das wenigere Einkommen.“

Was ist Glück? Der Begriff Glück stammt von dem mittelhochdeutschen Wort „Gelucke“, mit dem man einst das gute Ende eines Ereignisses benannt hat. Heute wird es vor allem in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht:



Glück haben

Glück hat, wer durch einen Zufall begünstigt wird. Typische Beispiele dafür sind Gewinne beim Lotto oder beim Glücksspiel, durch Zufall bevorteilt werden oder zumindest keinen Nachteil erleiden.



Glück empfinden

Das Empfinden von Glück bezeichnen Psychologen auch als subjektives Wohlbefinden. Es ist sowohl ein Gefühl als auch ein Zustand, in dem sich ein Mensch befindet. Glück empfinden kann ein dauerhaftes Glücksgefühl oder Gefühl der Zufriedenheit sein oder aber eines von kurzer Dauer – ein Glücksmoment.

Gelernt ist gelernt: Das Schulfach Glück

Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel wundert es nicht, dass viele Menschen nicht wissen, was sie glücklich macht. "Das sagt einem ja auch keiner.“ In der Schule würde stattdessen vermittelt, dass es nur wichtig sei so viel wie möglich zu lernen.

Was mache ich, damit ich mich wohlfühle und daraus Energie schöpfe und kreativ bin? Das lernt man nicht. Prof. Karlheinz Ruckriegel, Technische Hochschule Nürnberg

Die Chemie des Glücks

Natürlich hat die Wissenschaft versucht herauszufinden, was in unseren Körpern eigentlich passiert, wenn wir Glück empfinden. Und rein biologisch steht fest, dass unser Gehirn Stoffe produziert, die uns glücklich machen. Unter anderem Endorphine und Dopamin erzeugen in uns Wohlbefinden und Zufriedenheit. Aber nicht nur das. Das körpereigene Morphium, das die Endorphine enthalten, versetzt uns nicht nur in Hochstimmung, es reguliert auch unser Schmerzempfinden. Professor Peter Walschburger, Biopsychologe an der Freien Universität Berlin, glaubt, dass allein aus diesem Grund das Glück auf biochemischen Wege in diese Welt kam:

Die Natur selber hat interessanterweise die langlebigen Lebewesen mit Schmerzkontrollsystemen ausgestattet. Denn langlebige Lebewesen kommen durch ihr Leben nicht durch, ohne Phasen zu erleben, die extrem belastend, extrem schmerzhaft sind. Und dann sind diejenigen im Vorteil, bei denen Endorphine ausgeschüttet werden können. Prof. Peter Walschburger, Freie Universität Berlin

Hirnforscher Manfred Spitzer meint übrigens, dass wir süchtig nach Glück sind. Damit meint er natürlich die Ausschüttung glücklich machender Stoffe im Körper. Eines der besten Mittel das Gehirn zufriedenzustellen könnte also die Liebe sein: Wer etwa frisch verliebt ist, schüttet zum Beispiel vermehrt Oxytocin und Phenylethylamin sowie körpereigene Endorphine wie Serotonin aus. Auch wenn wir angenehm überrascht werden, machen uns diese Botenstoffe euphorisch. Neurologen sind sicher, dass das Glücksgefühl immer wieder abflauen muss.

Einen Weg zum Glück hat die Dresdner Psychologin und Buchautorin Ilona Bürgel skizziert. Sie sagt, wenn wir so leben würden, wie wir Schokolade essen, wären wir viel glücklicher. Was das bedeuten soll? Eine Anleitung in vier Schritten:

Lecker: Die Schokoladen-Formel zum Glück

1. Nicht so viel Aufschieben



Ilona Bürgel sagt, meist verschieben wir die schönen Dinge, die uns Spaß machen und gut tun. Das heiße es oft, das mache man, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Bei der Schokolade hingegen würde niemand sagen: Das nächste Stück gibt’s, wenn ich Rentner bin.



2. Keine faulen Kompromisse



Oft machen wir einfach Dinge, weil sich das so gehört oder sie von uns erwartet werden, obwohl wir sie gar nicht mögen. Im Schokoladenregal dagegen würden wir nie nach der Zartbitterschokolade greifen, wenn wir doch eigentlich Alpenmilch wollen.



3. Den Moment genießen



Mit unseren Gedanken sind wir oft in der Zukunft oder der Vergangenheit. Dabei verpassen wir die wirklich schönen Augenblicke im Hier und Jetzt, sagt Ilona Bürgel. "Diese Stärke zu sehen, was gerade passiert und sich auch im Augenblick zu freuen, wird wichtig für die Zukunft, denn es wird nicht alles so weitergehen, dass alles wächst, noch toller und noch besser wird. Das gibt es nirgendwo.“ Deshalb sollten wir den Moment genießen wie ein Stück Schokolade, dass wir uns genüsslich auf der Zunge zergehen lassen.



4. Verantwortung übernehmen



Im richtigen Leben überlassen wir die Initiative oder bestimmte Entscheidungen oft anderen. Bei der Schokolade greifen wir in der Regel selbst zu. Die Entscheidung, was auf unseren Hüften landet, auch die ist uns unsere eigene. Deshalb sollten wir wieder mehr die Verantwortung für unser eigenes Leben in die Hand nehmen, uns mehr selbst kümmern, nicht so viel bekümmern lassen, meint die Psychologin.