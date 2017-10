Preis für Magdeburger Forscher Tanzen hilft gegen Demenz

Etwa 1,3 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz. Bis 2050 werden es doppelt so viele sein. Forscher aus Magdeburg haben einen neuen Weg gefunden, die Krankheit aufzuhalten und wurden dafür ausgezeichnet.

von Kathleen Raschke-Maas