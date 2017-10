Sara Letzner, Biopsychologin von der Ruhr Universität Bochum ist überzeugt, dass Tauben sehr gut trainierbar sind. "In der Vogelwelt sind Tauben nicht an der Spitze, aber sie sind auch nicht zu unterschätzen, denn sie haben einen Vorteil: Sie sind sehr gut motivierbar. In einem Versuch tun sie alles für eine kleine Futterbelohnung.“

Das Ergebnis: Die Vögel waren zum Teil sogar besser, also schneller als der Mensch. Das überraschte die Wissenschaftler, denn dem kleinen Gehirn der Vögel fehlt der sogenannte Kortex. Das ist ein Teil des menschlichen Gehirns, der dafür zuständig ist, komplexe Denkprozesse zu ermöglichen, wie eben das schnelle Hin- und Herwechseln zwischen Aufgaben. Die Vögel müssen diese fehlende Hirnschicht also irgendwie kompensieren. Die Theorie der Forscher: Das machen sie durch eine Fülle an Neuronen, also Nervenzellen.