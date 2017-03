Bergakademie Freiberg Tauchen für die Wissenschaft

Wer unsere Erde erforschen will, sollte tauchen können. Immerhin sind zwei Drittel unseres Planeten von Wasser bedeckt. Wer erkunden will, was darunter ist, ist mit Tauchermaske und Atemgerät klar im Vorteil. Gut geschult kommt man bis zu 40 Meter tief und kann gezielt Proben entnehmen. Die TU Freiberg hat das erkannt und bietet deshalb als eine von nur zwei deutschen Hochschulen Kurse zu diesem Thema an. Katja Schmidt hat sich erklären lassen, was die Studenten dabei lernen.