Seit heute hat das im vergangenen Dezember geborene Gorilla-Mädchen des Leipziger Zoos einen Namen. Es heißt "Kianga“. Der Name stammt aus dem Afrikanischen und bedeutet so viel wie "Sonnenschein“. Warum nicht Petra oder Jeanette? Weil besonderer Tiernachwuchs besondere Namen braucht, so ist es im Zoo Leipzig. Und Gorilla-Nachwuchs ist definitiv besonders. Für den Zoo ist es seit der Eröffnung der Menschenaffenanlage im Jahr 2001 erst das sechste Gorillababy. “Und in diesem Fall ist es natürlich so, dass wir Namen benutzen, die mit dem Lebensraum der Tiere zu tun haben“, so Zoo-Sprecherin Melanie Ginzel. Und deshalb wird es eben nichts mit Gorilla Klaus - mal abgesehen davon, dass es in diesem Fall ohnehin um ein Mädchen ging.