Es ist ein wissenschaftlicher Wettlauf: Welche durchsichtige Solarzelle schafft es besser, Sonnenlicht in Energie umzuwandeln? Gerade haben die US-amerikanischen Forscher die Nase vorn, räumt Marius Grundmann ein, Professor für Festkörperphysik und Halbleiterphysik an der Uni Leipzig. Aber, streng genommen ist die Solarzelle aus Michigan gar nicht durchsichtig. Denn: Das transparente Material der amerikanischen Wissenschaftler, leitet das Licht nur um auf die eigentliche Solarzelle, die selbst aber nicht durchsichtig ist.

Das System aus Michigan ist eine Glasplatte mit Molekülen. Eine Solarzelle im Sinne von, Licht geht rein und Strom kommt raus, die ist dort nur am Rand angebracht. Sie wandelt das Licht in Strom.

Leipziger Prototyp: Eine durchsichtige Solarzelle Bildrechte: Swen Reichhold/Universität Leipzig

Der transparente Bereich fängt hier also nur das Licht ein. Umgewandelt wird es erst am Rand der Glasplatte. Durchsichtig ist der Teil dann aber nicht. Ganz anders in Leipzig. Nicht umsonst darf sich Marius Grundmann auch Erfinder der transparenten Solarzelle nennen. Er hat ein Konzept genutzt, das man von Handy- oder Computerbildschirmen kennt. Die Oberflächen sind transparent und doch fließt Strom hindurch. Der Leipziger Professor hat es geschafft, dass diese Oberflächen eben auch noch Strom erzeugen: