Als 2014 Ebola in Westafrika ausbrach, reisten die weltweit besten Spezialisten in die betroffenen Gebiete, um zu helfen. In Europa wuchs die Angst, die Viruskrankheit könnte sich auch hier ausbreiten, Spezialkrankenhäuser wie das Leipziger St. Georg bereiteten sich vor. Bis zum März 2016, als der akute Ausbruch überwunden war, zählte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund 11.500 Todesfälle.

Im gleichen Zeitraum starben mehr als zehn Mal so viele Menschen an einer Tuberkulose (TBC).

Allein 2015 zählte die WHO 1,8 Millionen Todesopfer durch TBC. Doch die von Mykobakterien verursachte Lungenkrankheit fristet in der öffentlichen Aufmerksamkeit seit langer Zeit ein Schattendasein, wohl auch, weil vor allem arme Länder betroffen sind. Spitzenreiter bei Fallzahlen ist Indien, gefolgt von Indonesien, China, Nigeria, Pakistan und Südafrika.

Unter den Patienten sind manchmal Menschen, die die Krankheit von anderen Teilen der Welt mitgebracht haben. In Sachsen-Anhalt sank die Zahl der registrierten TBC-Erkrankungen von 196 in 2015 auf 157 in 2016, weil im gleichen Zeitraum weniger Asylbewerber kamen als zuvor. Im benachbarten Sachsen dagegen kamen die meisten Betroffenen aus Deutschland. Die Fallzahlen blieben mit 212 im Jahr 2016 gegenüber 210 in 2015 nahezu stabil. Auch in Thüringen änderte sich kaum etwas. Dort wurden 2015 115, 2016 117 Fälle registriert. Generell gilt, in den Großstädten gibt es gesehen auf die Einwohnerzahl mehr TBC-Erkrankungen, als auf dem Land.