Trockenwald-Landschaft im Nationalpark Andohahela auf Madagaskar. Bildrechte: IMAGO

Dass ein so erheblicher Teil der Bewaldung bislang schlicht übersehen wurde, ist den sogenannten Trockenwäldern zuzuschreiben. Sie bestehen aus Baumarten wie Akazien und Eukalyptus und die wiederum werfen wenig Schatten und reflektieren kaum. Deshalb sind sie auf den Satellitenbildern bislang teilweise nicht erkannt worden. Das Team um Jean-François Bastin und Rene Castro veröffentlichte nun in der Zeitschrift "Science", dass diese Waldart ganze insgesamt 1.079 Millionen Hektar bedeckt, 467 Millionen Hektar als0 4,6 Millionen Quadratkilometer mehr als bislang bekannt - eine Fläche 13 Mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland.



Grundsätzlich gibt es auf der Erde völlig unterschiedliche Waldtypen - von tropischen Regenwäldern über die Wälder gemäßigter Klimazonen wie in Mitteleuropa bis hin zu Trockenwäldern. Auf der Analyse dieser trockenen Lebensräume, die mehr als die Hälfte der globalen Landmasse stellen, basiert der Unterschied der neuen Zahlen zu den älteren Werten. Dafür untersuchte das Forscherteam 210.000 kleine Flächen mit Hilfe hochauflösender Google-Earth-Bilder und rechnete die Werte dann hoch.