Fünf Millionen Erkrankte in Deutschland Wirtschaftsfaktor Depression

In Leipzig geht heute der 4. Patientenkongress der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zu Ende. Allein in Deutschland leiden jährlich etwa fünf Millionen Menschen an dieser Krankheit. Arbeitsausfälle und Frühverrentungen sind die Folge. Wir haben in zwei großen Unternehmen nachgefragt, wie sie mit dem Thema Depression umgehen.

von Karsten Möbius