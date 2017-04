Warme Erde und kalte Luft, das sind die notwendigen Zutaten für ein wechselhaftes Aprilwetter. Und zwar weil die Wärmequelle unten ist und die Kälte von oben kommt. Das nennt man eine "labile Luftmasse". In dieser steigt die leichtere Warmluft nach oben und kühlt sich dadurch ab. Der Wasserdampf kondensiert und fällt schließlich je nach Intensität und Temperaturverhältnissen in den Wolken als Regen, Graupel oder Schnee zum Erdboden.

Wo Luft aufsteigt, muss aus Massenerhaltungsgründen auch wieder welche nachströmen. Dies geschieht durch absinkende Luftmassen in der Umgebung, was dort dann Auflockerungen zwischen den Schauerwolken zur Folge hat. So kommt also der schnelle Wechsel zwischen Sonnenschein und Schauertristesse zustande