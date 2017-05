Projekt "Ecotron" in Bad Lauchstädt Forscher simulieren die Folgen des Artensterbens

Wahrscheinlich hat sich jeder schon einmal gefragt welchen Nutzen eigentlich viele Insekten haben – immerhin nerven die Krabbelviecher uns häufig. Wissenschaftler schätzen den wirtschaftlichen Nutzen von Insekten für die Landwirtschaft durch das Bestäuben von angebauten Pflanzen auf rund 150 Milliarden Euro pro Jahr. Sterben Tiere aus, kann das also dramatische Folgen haben. Welche genau, das untersuchen Forscher in einem weltweit einzigartigen Projekt in Bad Lauchstädt.

von Kristin Kielon