Asteroid 2102 TC 4 wírd zwischen Erde und Mond hindurchfliegen. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech Im August 2017 bekamen die NASA und ESA-Astronomen 2012 TC4 das erste Mal wieder vor die Objektive. Denn er ist kein Unbekannter. Forscher am Pan-STARRS-Observatorium in Hawaii hatten ihn 2012 bereits entdeckt, daher auch seine Bezeichnung.

Vermutlich ist er aber schon sehr oft an der Erde vorbeigeflogen. Weil seine Bahn jedoch eiert, ändert sich die Entfernung bei jedem Vorbeiflug sehr stark.

Tritt ein Asteroid in die Atmosphäre ein, wird er zum glühenden Meteor - wir hier am 15.2.2013 bei Tescheljabinsk. Bildrechte: ESA 43,793 Kilometer – so nah wird Asteroid 2012 TC 4 der Erde am 12. Oktober 2017 um genau 7.42 Uhr unserer Zeit kommen – haben NASA-Astronomen ausgerechnet. Klingt enorm weit weg, ist aber kosmisch gesehen ein Katzensprung. Es ist fast nahe genug, um unseren geostationären Satelliten gefährlich zu werden, die in 36.000 Kilometer Entfernung um die Erde kreisen.

Die Astronomen freuen sich jedenfalls darüber. Denn bisher wissen sie noch sehr wenig über den 15 bis 30 Meter großen Brocken. In der 2012 TC 4 Campaign vernetzen sie sich weltweit in einem Verbund von NASA, Observatorien und Universitäten. Sie werden den Vorbeiflug nutzen, um dieses Netzwerk zur Entdeckung und Verfolgung von Asteroiden zu testen. Hobby-Astronomen dürften dagegen keine Chance haben, ihn zu erwischen. Das schaffen nur die leistungsstarken Geräte an den wissenschaftlichen Beobachtungsstationen.

Objekte in der Größe von 2012 TC 4 nähern sich regelmäßig der Erde. Einschläge sind da schon seltener. Ein Fall wie in Tscheljabinsk kommt alle 40 bis 50 Jahre vor, sagt Rüdiger Jehn. Er leitet die Abteilung beim Europäischen Raumflugkontrollzentrum Esoc in Darmstadt, die sich mit der Erforschung “Erdnaher Objekte“ (englische Abkürzung: NEOs) befasst. Etwas wie das sogenannte Tunguska-Ereignis vor 108 Jahren, Gebe es nur alle 300 Jahre. Damals war ein vermutlich 40 Meter großer Brocken aus dem All in Sibirien eingeschlagen und hatte rund 2.000 Quadratkilometer Wald vernichtet.