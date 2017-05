Wer das Wrack der Titanic sehen möchte, kann es derzeit im Leipziger Panometer besichtigen, sogar ohne dafür nass zu werden. Der Panoramakünstler Yadegar Asisi hat den 1912 gesunkenen Dampfer als großformatiges Bild in Szene gesetzt. Wer hingegen zum echten Wrack am Grund des Atlantiks in 3.800 Metern Tiefe hinabtauchen möchte, sollte sich besser beeilen. Forscher des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven (AWI) warnen jetzt: In einigen Jahren könnte von den Überresten des legendären Schiffs nichts mehr übrig sein. Grund dafür sind Bakterien, die sich von den Elektronen im Eisen des Rumpfs ernähren und so die Verrostung des Wracks beschleunigen.