Es ist nicht so, dass Bienen Probleme mit der Fortpflanzung hätten. Eigentlich funktioniert der natürliche Weg sehr gut, erklärt Dr. Jakob Wegener, Projektwissenschaftler am Länderinstitut für Bienenkunde in Hohen Neuendorf: "Das ist so, dass es bestimmte Orte in der Natur gibt – man weiß bis heute nicht genau wodurch die ausgezeichnet sind – die eine Königin, sobald sie aus dem Stock fliegt, ansteuert. Genauso der Drohn, wenn er losfliegt zu einem Begattungsflug, dann steuert er immer diese Orte an. Und dort trifft sich halt die Jugend aus der ganzen Umgebung."