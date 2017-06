Mithilfe dieser Vorrichtung werden die Bienen beobachtet. Bildrechte: MDR / Maren Beddies

"Wir haben in einem Projekt gezeigt, dass besonders Gene, die mit dem Geruchsvermögen in Verbindung stehen, eine große Bedeutung haben für die Varroa-Toleranz", sagt Bienefeld. Das bedeutet, dass die Bienen riechen könnten, welche Zellen befallen sind. Das Problem sei aber, dass das nur die Spitzenbienen könnten, die wirklich sehr gute Nasen hätten. Und das, so Bienefeld, seien bei "unserer Rasse" sehr, sehr wenige. Damit ist die weit verbreitete Carnica-Rasse gemeint, die ursprünglich aus Österreich stammt und auch als Kärtner oder Krainer Biene bekannt ist.



Sie wurde so gezüchtet, dass sie besonders sanftmütig ist und viel Ertrag bringt. Aber anders als viele östliche Honigbienen reagieren heimische Rassen – auch die Carnica – empfindlich auf die Varroa-Milbe. Bis auf jene Exemplare, die besonders feine Geruchsorgane haben. Wie können die nun herausgefiltert werden? Durch Videoüberwachung, erzählt Bienefeld: "Es kommen Völker in bestimmte Beobachtungswaben. Wir geben hier Bienen rein, die sehr positiv auf Varroa-infizierte Zellen reagieren.“ Die Videobeobachtung der Waben geschieht in Gewächshäusern. Christoph Schwenkendieck, Imker am Länderinstitut für Bienenkunde, betreut den Versuch.