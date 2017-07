925 registrierte Blitze, pro Quadratkilometer 2,82 – das sind die Zahlen für die sächsische Landeshauptstadt, die die Blitzesammler von Siemens gemessen haben. Das ist wenig im Vergleich zu den Vorjahren, reicht aber für Platz 1 im Blitzranking Mitteldeutschlands. Ganz unten auf der Liste steht dort der Landkreis Nordhausen, die Region mit den wenigsten Blitzen. Nur 219 wurden im gesamten Jahr 2016 registriert, 0,31 Blitze pro Quadratkilometer. Damit ist der Landkreis nur knapp an den Top 3 bundesweit vorbeigeschrammt – Flensburg (0,2), Frankfurt/O. (0,2) und Fürth (0,3).

Wie viele Blitze es in den einzelnen Städten und Landkreisen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 2016 gab, finden Sie in dieser Karte: