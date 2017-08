Bei Experimenten an der Linac Coherent Light Source – einem der stärksten Röntgenlaser der Welt – konnte ein internationales Forscherteam um den HZDR-Physiker Dr. Dominik Kraus zeigen, dass sich im Inneren riesiger Eisplaneten, wie dem hier dargestellten Neptun, Methanverbindungen in Kohlen- und Wasserstoff auftrennen. Der Kohlenstoff verwandelt sich dabei in einen "Diamantregen". Bildrechte: Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory