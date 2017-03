Die massenhafte Ausbreitung des EPS ist nicht neu. Seit Jahrhunderten ist sie überliefert. "Im Jahre 1780 war dieses Insekt in Wirtemberg besonders häufig, und verursachte den Jägern, welche gerade mehrere große Jagden zubereiteten, wenn sie unter den Eichen essen – oder ihre Sieste halten wollten, mache unangenehme Empfindungen und Schmerzen“, so steh es im Journal für das Forst- und Jagdwesen aus dem jahr 1794. Dr. A.H. Nikolai weist 1833 in seinem Buch "Die Wander- oder Prozessionsraupe" auf eine Periodizität von gehäuftem Auftreten in Westfalen hin: "Das nun beschriebene Insekt, was nach der Mittheilung älterer Einwohner der Gegend um Preuß. Minden, Lübbecke, Herford, Bünde, nach Ablauf von 8 bis 10 Jahren in großer Zahl sich immer wieder zeigen soll, ist für die bezeichnete Gegend eine bedeutende Plage..."



Die Population verkleinert und vergrößert sich in Wellen. Trotzdem sind die Wissenschaftler alarmiert und haben zahlreiche Forschungen zur Untersuchung der Bekämpfungsmethoden des EPS angestoßen. Besonders im Zentrum für integrative Biodiversitätsforschun (iDiv) in Leipzig und Im Forstwissenschaftlichen Instut der Universität Göttingen untersuchen Wissenschaftler, wie der Bestand dezimiert werden könnte.

Bildrechte: dpa