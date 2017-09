Die neu gegründete Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat am Dienstag offiziell mit der Suche nach einem Standort für ein atomares Endlager in Deutschland begonnen. Da nach dem Prinzip der "weißen Karte" zunächst keine Region in Deutschland von vornherein ausgeschlossen wurde, werden nun auch Standorte in Mitteldeutschland wieder in Betracht gezogen.