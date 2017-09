Gerade noch hatten die Menschen in Mexiko den Katastrophenfall simuliert und an die 10.000 Menschen erinnert, die beim Erdbeben von 1985 gestorben waren, da bebte die Erde erneut: Die Erdbewegungen an diesem 19. September hatten den höchsten messbaren Schweregrad der Stufe 7,1. Wie viele Menschen bei diesem neuen Beben im Bundesstaat Puebla, nur 160 Kilometer südöstlich der Millionen-Metropole Mexiko-Stadt, gestorben sind, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Weder über die Schäden noch über die Zahl der Toten liegen abschließende Daten vor.

Das liegt an der geographischen Lage: Das Land liegt in einer der weltweit aktivsten Erdbebenzonen, hier treffen verschiedene Platten der Erdkruste aufeinander. Ein Großteil der Landmasse befindet sich auf der nordamerikanischen Erdplatte, die sich westwärts bewegt. Aus der Gegenrichtung schiebt sich einer andere Platte darunter, die so genannte Cocos-Platte, quasi der Boden des Pazifischen Ozeans. Sie driftet nordostwärts. So kommt es zu tektonischen Verschiebungen und Verwerfungen.