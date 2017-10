Im Berliner Bundestag verhandeln die Parteien derzeit über die Bildung einer neuen Regierung. Die Zeichen stehen auf Jamaika, also einer Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen. Für die Ökopartei steht der Kampf gegen den Klimawandel im Vordergrund. Könnten sich ihre Forderungen auf unsere Ernährung auswirken? Im Wahlkampf vor vier Jahren hatten sie vorgeschlagen, in öffentlichen Kantinen einen Veggieday einzuführen. An einem Tag der Woche sollte nur Essen ohne Fleisch angeboten werden. Die Forderung löste damals öffentliche Entrüstung aus.