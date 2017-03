Die blutroten Röhren und Fasern sind grade mal halb so breit wie ein menschliches Haar und bis zu einem halben Millimeter lang. Die Mikrofossilien aus dem kanadischen Quebec sollen der älteste Beweis für Leben auf unserem Planeten sein. Entdeckt wurden sie in heißen Quellen. Dort befindet sich Gestein, das um die vier Milliarden Jahre alt ist. Das internationale Forscherteam vom University College London, das seine Ergebnisse im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht hat, geht davon aus, dass die Fossilien daher genauso alt sind. Bill Martin Professor für Molekulare Evolution in Düsseldorf findet das fraglich.