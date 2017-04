An zwei Stellen hat das Team um den Biologen Sven Erlacher vom Chemnitzer Naturkundemuseum den "Ctenolepisma calva" - so der wissenschaftliche Name des Geisterfischchens - in der Stadt nachgewiesen. In einer Wohnung im Stadtteil Schlosschemnitz tauchte das Insekt auf und im Zentrum auf der Museumsetage im Tietz. Damit sei dem Team eine "kleine Sensation" gelungen, teilte die Stadt mit. Dem Biologen Erler zufolge sind seine fünf Fischchen-Verwandten hierzulande bekannt, über diese neue Art wussten die Wissenschftler aber bisher kaum etwas.