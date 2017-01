Zumindest für die Berggorillas in Ruanda und im Kongo scheint eine Möglichkeit gefunden, unsere nahen Verwandten und ihren Lebensraum zu schützen: durch sanften Tourismus. Die Tiere bleiben in ihrem natürlichen Habitat, werden aber an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt. Mit ausgebildeten Führern und einer Spezialerlaubnis, die derzeit ca. 800 Dollar kostet, kann man ihnen in im Freien nahe kommen. Das Gorilla-Whatching boomt, deshalb ist es besonders wichtig, dass die Anzahl der Besucher limitiert bleibt. Pro Gruppe sind 8 Personen zugelassen, die sich maximal eine Stunde im überwachten Areal aufhalten dürfen. Die Gefahr, dass sich zusätzliche Gruppen durch Schmiergeld einkaufen, lässt sich jedoch nicht hundertprozentig ausschließen. Hier liegt die Verantwortung bei uns, einen illegalen Trip zu buchen oder nicht.

Ein Besuch bei den Gorillas bringt mehr als nur Geld ein. Er bringt den Affen Sicherheit. Denn wo Menschen sind, halten sich Wilderer nicht gern auf. Außerdem werden die Tiere durch regelmäßige Besuche besser überwacht. Geburten, Todesfälle, Gesundheitsprobleme und Veränderungen in den einzelnen Gorillagruppen können schnell erkannt werden, genauso wie illegale Aktivitäten in den Schutzgebieten. Und die Gorillas bekommen eine Lobby: Sie sind imposante Tiere und die unmittelbare Begegnung mit ihnen ist atemberaubend für Besucher und Medien. Sie könnten so zu Botschaftern der bedrohten Riesen werden.

Die Idee des Gorillatourismus hat leider auch iher Schattenseiten: Die Tiere sind an Menschen gewöhnt und verlieren so auch ihre Scheu vor Wilderern und plündern Felder am Rande von Siedlungen. Viele Infektionskrankheiten, so auch Ebola, können vom Menschen oder seinen Haustieren auf die Gorillas übertragen werden und ihren Bestand weiter gefährden. Die Nachfrage nach Gorillatouren steigt ständig und damit auch die Einnahmechancen für die Länder. In Ruanda haben so die Devisen durch die Reisenden die Einkünfte aus dem Kaffeeexport überholt. Deshalb werden immer mehr Gorillagruppen habituiert, also an Menschen gewöhnt. Und für die Infrastruktur für den Tourismus werden auch Land und Vegetation geopfert.