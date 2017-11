Die aktuelle Schätzung der WMO , die zu Beginn der Klimakonferenz in Bonn veröffentlicht wurde, hält sich auch sonst mit guten Neuigkeiten zurück. Das laufende Jahr war zwar etwas kälter als 2016, dafür gab es dieses Jahr kein Wetterphänomen El Niño, das für eine kurzzeitige Erwärmung verantwortlich gemacht werden könnte. Der Zeitraum zwischen Januar und September 2017 war der WMO zufolge um 1,1°C wärmer als in der Zeit vor der Industrialisierung. Der Bericht bündelt die Daten zahlreicher UN-Organisationen. Erwähnt werden auch ungewöhnlich viele extreme Wetterphänomene wie über 50°C in Asien, rekordartige Hurrikans in der Karibik und dem Atlantik, riesige Monsun-Fluten und verheerende Dürren in Ostfrika.

Bildrechte: State of the Global Climate in 2017 / WMO

Seit Beginn der Aufzeichnungen steigt die Erdtemperatur kontinuierlich an. Bildrechte: State of the Global Climate in 2017 / WMO

Am deutlichsten ablesen lasse sich der Klimawandel an den Ozeanen, so die WMO. Der Meeresspiegel stieg 2017 zwar nur leicht an, die Temperatur der Meere ist allerdings ebenfalls unter den Top 3 der Aufzeichnungen. Vor allem in Entwicklungsländern richte das extreme Wetter erheblichen Schaden an und gefährde so die Lebensgrundlage vieler Menschen. Während in Ostafrika Dürren für Hungersnöte sorgten, erlebten andere Regionen wie Argentinien Kälterekorde von -25°C. Mit über 1.300 war es für die USA eines der Jahre mit der höchsten Anzahl an Tornados seit 2011.