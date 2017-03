Prof. Dr. rer. nat. Andreas Huth: "Durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe bringt der Mensch zusätzlich pro Jahr ca. neun Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Das Meer und die Biosphäre nehmen zwar ein Teil des CO2, des Kohlenstoffs wieder auf. Netto bleiben von den neun Milliarden Tonnen CO2 vier Mrd. Tonnen in unserer Atmosphäre. Die weltweite Abholzung hat auch einen relevanten Einfluss. Dadurch werden etwa jährlich eine Mrd. Tonnen CO2 an die Atmosphäre abgegeben.

Die Hälfte unseres CO2-Ausstoßes in Deutschland, also der größte Teil, entsteht durch die Heizung unserer Wohnungen im Winter.



Der Kohlenstoffumsatz eines Menschen entspricht dem einer alten Glühbirne von etwa 100 Watt - wenn er nichts macht, wenn er nur rumliegt. Das entspricht etwa 100 kg Kohlenstoff pro Jahr. Selbst wenn wir die Emissionen aller Menschen und Tiere hochrechnen würden, dann sind die Emissionen durch die Verbrennung der fossilen Energieträger wesentlich höher. Bei Tieren und Menschen kommt hinzu, dass die CO2-Bilanz als ausgeglichen betrachtet wird. Denn dass, was wir in die Atmosphäre an CO2 entlassen wird durch den Anbau von Nahrungsmitteln vorher gebunden."

Prof. Dr. rer. nat. Andreas Huth: "CO2 hat unter anderem die Eigenschaft, dass es Infrarotstrahlung nicht durchlässt. Das ist die Eigenschaft von CO2, die dazu führt, dass es zu einer Erwärmung an der Erdoberfläche kommt. Das ist vergleichbar mit einem Treibhaus aus Glas. Dort haben Glasscheiben etwa ähnliche Eigenschaften wie CO2 nämlich die Wärmestrahlung, die innerhalb des Treibhauses entsteht, nicht mehr durchzulassen. Und dadurch heizt sich das Glashaus auf. Und das Gleiche passiert durch die CO2-Schicht, die wir um die Erde haben."

Dr. Mathias Goeckede: "Normal wäre das Niveau vor Beginn der Industrialisierung. Messungen mit Eisbohrkernen zeigen, dass es im Laufe der letzten 7.000 Jahre Schwankungen in der atmosphärischen CO2-Konzentration von 260 – 280 ppm gegeben hat. Bis zu Beginn der Industrialisierung waren aber in den letzten 100.000 Jahren nie mehr als 300 ppm CO2 in der Atmosphäre."

Prof. Dr. rer. nat. Andreas Huth: "Man weiß aus der Untersuchung von Eis-Bohrkernen, dass die Kohlenstoffkonzentration früher um 200-280 ppm lag (letzten 500.000 Jahre). Der CO2-Level, den wir heute haben, ist in etwa doppelt so hoch wie in einer früheren Warmzeit.



Wenn wir jetzt die Pools kennen, in denen Kohlenstoff gespeichert ist, dann kann man in relativ einfachen Simulationsmodellen vorhersagen wie sich die Kohlenstoffkonzentrationen entwickeln werden. Dann stellt man fest, dass die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre drastisch weiter steigen wird, weil der Eintrag derzeit so groß ist. Dieser Prozess würde sogar eine Weile so weiterlaufen, selbst wenn wir sofort aufhören würden fossile Energieträger zu verbrennen."

Prof. Dr. rer. nat. Andreas Huth: "Was die Eiszeiten betrifft, ist es relativ klar, dass sie durch die Umlaufbahnen der Erde um die Sonne verursacht werden. Das ist gut verstanden.

Aber wir können damit nicht erklären, was wir an Temperaturentwicklung in den letzten Jahrzehnten sehen."

Prof. Dr. Martin Heimann: "Wir müssen unterscheiden zwischen dem Grundzustand und den Faktoren, die sich verändern. Natürlich ist die Sonne primärer Energielieferant für unser Klima. Wie sich aber die Temperatur auf der Erde derzeit verändert, dafür sind eigentlich nur die Treibhausgase verantwortlich. Natürlich spielt auch der Wasserdampf eine Rolle, aber der hat sich nicht wesentlich verändert. Das einzige, was sich wirklich massiv verändert hat, sind die Treibhausgase, vor allem das CO2."

Prof. Dr. rer. nat. Andreas Huth: "Wir sind uns sehr sicher. Das liegt an den Riesenmengen an CO2. 830 Mrd. Tonnen sind in der Atmosphäre enthalten. Die Stickoxide bspw. sind Spurengase, die haben nur ganz geringe Anteile in der Atmosphäre. Wasserdampf hat natürlich auch einen Einfluss.



Es ist eine Herausforderung, Szenarien zu rechnen zur Frage: wie entwickelt sich die Situation in den nächsten zehn oder in den nächsten 50 Jahren. Da spielen dann selbstverstärkende Effekte eine Rolle, wie die Pflanzen auf die CO2-Erhöhungen reagieren, wie sich der Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre entwickelt, und da weiß man im Details nicht so wie es funktioniert. Deshalb rechnet die Gemeinschaft der Klimawissenschaftler verschiedene Modellvarianten.



Wir können anhand verschiedener Modelle den Zusammenhang von steigenden Temperaturen und CO2-Konzentration ganz klar nachweisen. Dabei vergleichen wir nicht nur Temperaturen und CO2-Konzentration, weil das noch nichts über Kausalitäten aussagt, genauso wenig wie der Anstieg der Anzahl der Klapperstörche über den Anstieg der Geburtenrate. Wir beziehen andere Prozesse mit ein, um Ursachen und Wirkungen in klare Zusammenhänge zu bringen. Das ist nicht einfach. Und man muss sorgfältig sein. Aber dynamische Modelle, mit denen wir arbeiten, machen das möglich.



Wir versuchen diese Größen zu beschreiben, in dem man verschiedene Hypothesen über die Zusammenhänge in dynamische Gleichungen einbaut und dann verschiedene Varianten testet. Die Variante, die die Zeitreihen am besten wiedergibt, liefert dann die Erklärung."

Dr. Mathias Goeckede: "Aus dem Weltklimabericht geht hervor, dass wir momentan einen enormen Anstieg der globalen Temperaturen erleben. Das sehen wir einerseits an Temperatur-Messreihen, andererseits an solchen Phänomenen wie dem Rückgang der Gletscher. Gleichzeitig können wir nachweisen, dass es der größte Anstieg von Treibhausgas-Konzentrationen in den letzten 10.000 Jahren ist. Letztendlich kommen Modelle ins Spiel, in denen man versucht hat zu erklären, ob der Temperaturanstieg, der Treibhauseffekt, den wir beobachten, anders zu erklären ist als durch menschliche Einflüsse. Letztendlich ist man zu dem Schluss gekommen: Es gibt keine andere Erklärung."