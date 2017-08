So wie zum Beispiel Holz. Denn Holzpartikel überleben gerade einmal ein paar Jahre im Wasser. An Bord der Mikroplastik-Partikel dagegen treten die Mikroorganismen eine Weltreise an: Strömungen, Wind und Wellen treiben sie auch in die entlegensten Gegenden. Und an gewissen Stellen sammelt sich der Plastikmüll sogar, so Labrenz. “Diese Müllinseln in den Ozeanen, also die es ja gibt, die zum großen Teil ja aus Mikroplastik oder relativ kleinen Plastik-Fragmenten bestehen, die sind ja auch von Mikroorganismen besiedelt und da kann man nur vermuten, wo die vielleicht herkommen: Ob sie dort in den entsprechenden Gebieten, wo sie halt vorkommen, das Mikroplastik besiedelt haben oder eben ganz woanders und dann dorthin verdriftet worden sind. Da wären sie sonst wahrscheinlich nie hingekommen.“