Bildrechte: Caro Steiger / GLOBAL 2000

Was die Datenlage betrifft, hat die WHO gesagt: Glyphosat ist wahrscheinlich beim Menschen krebserregend, weil es begrenzte Beweise beim Menschen aus epidemiologischen Studien gibt. Es gibt eine Art von Lymphdrüsenkarzinom, das in allen Fallstudien beim Menschen, die mit Glyphosat gearbeitet haben, als erhöht berichtet wurde. Im Durchschnittlich um einen Faktor 1,4 bis 1,5. Das sind nur begrenzte Beweise, weil es in der Natur der Studien liegt. Man versucht durch Abfragen auch alle anderen möglichen Einfluss-Faktoren mitzubekommen, aber das wird nie funktionieren: Gerade Landwirte, die mit Glyphosat arbeiten, arbeiten auch mit anderen Pestiziden. Damit ist die Kausalität nicht restlos bewiesen.