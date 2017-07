Für Wespen ist das Wetter derzeit “gar nicht prickelnd“, sagt Julian Heiermann vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) der dpa. “Wespen mögen es am liebsten trocken, warm und heiß“, so Heiermann. Wenn wir über Wespen reden, dann meinen wir meist die “Gewöhnliche Wespe“ oder die „Deutsche Wespe“. Denn diese beiden gelten uns unter den über 600 Wespenarten als die lästigsten Plagegeister im Sommer. Das feucht-warme Wetter macht ihnen allerdings zu schaffen. Schimmelpilze an den Nestern und schlechtere Nahrungslage sind die Ursachen, so der Nabu-Experte.