Der letzte vergleichbare Vulkanausbruch ist nach heutigen Erkenntnissen rund zwei Millionen Jahre her. Daraus aber zu schließen, dass solche Naturkatatrophen nur alle knapp zwei Millionen passieren würden, wäre falsch. Wir wissen es einfach nicht. Was wir wissen ist, dass wir nicht darauf vorbereitet wären und dass so ein Ereignis wohl nur mit einem langen Atomkrieg vergleichbar wäre. Verheerend.

Krakatau bei Sumatra: Der Ausbruch im Jahre 1883 gilt als der zweitgrößte in den letzten 10.000 Jahren. Über 35.000 Menschen kamen damals ums Leben.



Nyiragongo im Kongo: Seine extrem dünnflüssige Lava kommt vermutlich aus sehr großer Tiefe. Er ist zusammen mit seinem Nachbar-Vulkan Nyamuragiga für über 40 Prozent der Eruptionen Afrikas verantworlich.



Popocatepetl in Mexiko: Der "Rauchende Berg" bricht in regelmäßigen Abständen von einigen tausend Jahren aus. Seit 25 Jahren beobachten Forscher eine gestiegene Aktivität. Derzeit leben Millionen von Menschen am Fuße des Vulkans.



Tambora in Indonesien: Der Ausbruch im Jahre 1815 gilt als der Größte der vergangenen 25.000 Jahre. 70.000 Menschen sind damals ums Leben gekommen und dem Ausbruch folgte 1816 "Das Jahr ohne Sommer".



Yellowstone in den USA: Die Magmablase unter dem Yellowstone Nationalpark ist unglaubliche 60 Kilometer lang, 35 Kilometer breit und 10 Kilometer tief. Wenn Sie ausbrechen sollte, hätten wir eine globale Katastrophe. Der letzte Ausbruch war vor rund 640.000 Jahren. Nach geologischen Maßstäben wäre er demnächst wieder fällig.



Vesuv in Italien: Er hat Pompeji zerstört und bricht alle paar Jahrhunderte aus. Neben seiner ungeheuren Zerstörungskraft gilt es als besonders gefährlich, weil seine vermutliche Ausbruchstelle direkt auf die Metropole Neapel zeigt.