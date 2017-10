Bisher können Imker und Forscher nur mutmaßen, was den Tieren fehlt. Der Verdacht, dass Pestizide Schuld am massenhaften Sterben sind, wird von der aktuellen Publikation der Wissenschaftler im sciencemag bekräftigt. Die Forscher haben sich innerhalb von vier Jahren fast 200 Honigproben aus der ganzen Welt schicken lassen.

Die in der Landwirtschaft genutzten Insektizide Acetamiprid, Clothianidin, Imidacloprid, Thiacloprid und Thiamethoxam wurden in den Proben gefunden. Der deutsche Honig wies eine besonders hohe Konzentration dieser Neonikotinoide auf. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Analyse zeigt, dass 75 Prozent der Proben geringe Konzentrationen von Pestiziden enthalten. Diese sogenannten Neonikotinoide sind in den nachgewiesenen Dosen für den Menschen unbedenklich. Allerdings könnten die Pflanzenschutzmittel dafür verantwortlich sein, dass die Bienen anfälliger für Krankheiten sind, so der leitende Wissenschaftler des Forschungsprojektes, Edward Mitchell.

Die Publikation der Forscher zeigt außerdem, dass sich die Bienen unter Einfluss der Mittel auch schlechter orientieren und fortpflanzen können.



Die Pestizide könnten also ein wichtiges Puzzleteil im Rätsel um das Bienensterben sein. Das Verbot dieser weltweit nachgewiesenen Bienengifte wird bereits in der EU-Kommission heftig diskutiert.