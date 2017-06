Innerhalb von zwei Jahren haben sich in Österreich vier Pferde mit einer seltenen Vireninfektion angesteckt, die unweigerlich zum Tod der Tiere führt: Sie starben an der sogenannten Borna-Krankheit. Wie die Veterinärmedizinische Universität Wien mitteilte, sind die Tiere alle in der gleichen Region in Oberösterreich an den Bornaviren erkrankt. Eine entsprechende Studie haben Forscher vom Institut für Pathologie und gerichtliche Veterinärmedizin im Fachmagazin "Emerging Microbes & Infections" veröffentlicht.