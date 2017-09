Pfifferling, Steinpilz, Trüffel - haben wir schon mal gehört, gesehen, gekostet. Dass Hefe ein Pilz ist, wissen vermutlich nicht nur Hausmann oder –frau. Und Hallimasch ist nicht nur Pilzsammlern bekannt, sondern auch Fans von Rekorden. Denn er gilt als das größte Lebewesen der Welt (siehe Video unten). Aber Pilze gibt es nicht nur in der Küche und im Wald, sondern auch in der Tiefsee, auf Pflanzen oder in Insekten. Und die meisten von ihnen, kennen wir nicht, sagen Botaniker aus London und Berlin.



Bis zu 3,8 Millionen Arten könnten es sein. Damit wären die Pilze nach den Tieren die zweitstärktste Population der Welt, bis zu zehnmal so groß wie Pflanzen. Und nur 120.000 von ihnen sind wissenschaftlich beschrieben - nach den Berechnungen der Wissenschaftler sind das gerade einmal drei bis acht Prozent.